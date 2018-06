Westerlo vindt nieuwe spits in Frankrijk

Gboho komt over van de Franse derdeklasser Les Herbiers. Foto: Photo News

Westerlo is maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Bob Peeters mocht met de Ivoriaan Ambroise Gboho een nieuwe spits verwelkomen.

Vorige week legden de spelers van Westerlo al fysieke testen af, maandag stond de eerste veldtraining op het programma. Op het oefenveld tekenden 23 veldspelers present. Alleen nieuwkomer Simon Bammens ontbrak wegens examens. Andy Lokando wordt uitgeleend aan ASV Geel.

Naast aanwinsten Sava Petrov en Guillaume De Schryver viel er nog één nieuw gezicht te bespeuren: de Ivoriaanse aanvaller Ambroise Gboho (23) komt over van de Franse derdeklasser Les Herbiers, de club die vorig seizoen de finale van de Coupe de France verloor tegen PSG. Gboho kwam toen nog in actie tegen de Braziliaanse WK-gangers Marquinhos en Thiago Silva, vandaag rook hij aan het gras in de Kempen.

Michiel Jaeken trainde na zijn kruisbandblessure nog apart. Vierde doelman Pieter Caubergh mocht mee aan de voorbereiding beginnen.