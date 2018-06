“Overbezorgde schoonmoeder” krijgt tien jaar cel voor ramkraken

Knokke-Heist - Een zevenkoppige Roemeense bende is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan 22 zware diefstallen, waaronder een dubbele ramkraak in Knokse luxeboetieks. Bendeleider Nicolae F. (44) kreeg tien jaar effectieve celstraf. De man heeft altijd ontkend de leider te zijn. “Hij was meer een overbezorgde schoonmoeder”, stelde zijn advocaat.

In de nacht van 11 op 12 april vorig jaar reden gangsters met een gestolen Nissan Patrol de etalage van de Louis Vuitton-winkel langs de Kustlaan in Knokke-Heist binnen. In een mum van tijd gingen de daders aan de haal met handtassen ter waarde van 250.000 euro. Iets later probeerden gangsters van dezelfde bende ook bij juwelier Colman in de Elizabethlaan een ramkraak uit te voeren. De daders reden tot vijf keer toe in de etalage, maar konden geen buit maken. De bende ging in drie andere voertuigen op de vlucht, maar de politie zat hen op de hielen en zette zelfs een helikopter in. In een poging om de politie af te schudden, spoten de daders een brandblusapparaat leeg en gooiden die uiteindelijk ook in de richting van hun achtervolgers. De daders hadden brandblussers bij om op de plaats van de feiten sporen uit te wissen.

De politie kon slechts één vluchtwagen terugvinden. Daarin werden 150 gestolen handtassen aangetroffen. Een 35-jarige Roemeen, die in de struiken verscholen zat, werd in de boeien geslagen, maar alle anderen konden ontkomen. Later kon het gerecht zes andere verdachten, allen Roemenen, identificeren. De rechter achtte hen in wisselende samenstellingen schuldig aan 22 feiten, waaronder ramkraken en inbraken via het dak. Ze hadden het vooral gemunt op dure lederwaren, tuingereedschap en onderdelen van dure racefietsen. Zo sloegen ze onder meer toe bij Carbonbike in Borgworm. Maar ook in Kuurne en Ranst sloeg de bende toe. Een woning in Seraing fungeerde als hun schuilhol.

Overbezorgde schoonmoeder

Joris Van Cauter, de advocaat van Nicolae F., had de vrijspraak gevraagd voor zijn cliënt. “Hij was helemaal geen bendeleider, maar gedroeg zich meer als een overbezorgde schoonmoeder”, stelde hij tijdens het proces. De andere bendeleden kregen effectieve celstraffen tussen drie en zes jaar.