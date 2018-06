Man die vernielingen aanbracht in Joodse wijk krijgt 18 maanden cel, deels met uitstel

Antwerpen - De Antwerpse strafrechter heeft Hasan A. (23) uit Borgerhout veroordeeld voor het belagen van Joodse mensen, het aanzetten tot haat en het aanbrengen van vernielingen in de Joodse wijk. Hij kreeg daarvoor achttien maanden cel, waarvan tien maanden effectief, en een boete van 1.600 euro met uitstel. De man moet zich van de rechtbank ook psychologisch laten begeleiden.

Hasan A. was op 19 januari en 9 februari door de Joodse wijk in Antwerpen getrokken en had kruisen aangebracht op de deuren van synagogen, scholen en het monument ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, aan de Belgiëlei. De man verwijderde en vernielde ook ‘mezoeza’s’, kokertjes met teksten uit de Thora die ter bescherming aan alle deurposten van een woning worden gehangen. Hij had een Joodse man ook zijn hoed afgeslagen.

De Joodse gemeenschap was erg aangedaan door de feiten. “Vooral de beschadigingen aan het monument sneden bij iedereen door hart en ziel. De veroordeelde is afkomstig uit de Gazastrook en weet dus wat voor Joodse mensen belangrijk is”, stelde advocaat David Braun namens het Forum der Joodse Organisaties.

Plaatsverbod

Burgemeester Bart De Wever had Hasan A. een plaatsverbod voor de Joodse wijk opgelegd, maar hij schond dat. De beklaagde werd midden maart aangehouden en zit nog steeds in voorhechtenis. Hij verklaarde dat hij mentaal ziek is en dat hij zich niets meer kan herinneren.

Zijn advocaat had over de belaging en het aanbrengen van de vernielingen geen betwisting gevoerd. Voor het aanzetten tot haat had hij de vrijspraak gevraagd, maar ook die tenlastelegging vond de rechtbank bewezen.

Acht burgerlijke partijen, waaronder het Forum der Joodse Organisaties en Unia, hadden zich burgerlijke partij gesteld. De meesten kregen één euro schadevergoeding, al dan niet provisioneel.