Waasland-Beveren heeft doelman Kevin Debaty aangetrokken. Dat heeft de Oost-Vlaamse club maandag gemeld. De 29-jarige Debaty komt over van Antwerp en ondertekent een contract voor twee seizoenen.

Debaty speelde sinds 2015 bij Antwerp, waar hij het voorbije seizoen in de pikorde achter Sinan Bolat stond. Voordien was de Luikenaar veelal in de lagere reeksen actief bij Eupen, Tubeke, Verviers en Patro Eisden.

Op de Freethiel zal Debaty de concurrentie moeten aangaan met Davy Roef.