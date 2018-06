Engeland laat drie tot vijf spelers rusten tegen België

Engeland trainde vanochtend in zijn trainingsbasis in Zelenogorsk met de spelers die gisteren op de bank zaten tegen Panama. Minstens drie van hen komen donderdag in actie tegen de Rode Duivels. Bondscoach Gareth Southgate wil net als zijn collega Roberto Martínez spelers laten rusten. Heel misschien laat hij zelfs Harry Kane aan de kant.

United-aanvaller Marcus Rashford (voor Raheem Sterling), Tottenham-linksachter Danny Rose (voor Ashley Young) en Tottenham-middenvelder Eric Dier of City-middenvelder Fabian Delph (voor Jesse Lingard). Dat zijn drie nieuwe namen die we donderdag in Kaliningrad in actie kunnen zien komen tegen de Belgen.

Mogelijk krijgt ook de 19-jarige Trent Alexander-Arnold zijn debuut op een WK, in de plaats van de licht geblesseerde Kieran Trippier. De rechtsback van Tottenham ging gisteren naar de kant met een ingepakte dij.

Een vijfde naam die in het Engelse kamp wordt genoemd is die van Jamie Vardy. De glibberige counterspits van Leicester City heeft het perfecte profiel om in de ruimtes in de rug van de Belgische vleugelverdedigers Thomas Meunier en Yannick Carrasco te glippen. Maar de meeste waarnemers gaan er toch van uit dat Harry Kane ook tegen België wil starten. De spits van Tottenham is tenslotte de kapitein en bovendien heeft hij ook een persoonlijke missie: topschutter worden van dit toernooi.

De spelers die gisteren in Nizhny Novgorod aan de wedstrijd tegen Panama begonnen, mochten vanochtend de training overslaan. Op het trainingsveld in Zelenogorsk, een ingedommeld kuuroord aan de Finse golf, zagen we vanochtend de twaalf wisselspelers. Dele Alli, zondag aan de kant vanwege een dijblessure, deed mee tijdens de eerste vijftien minuten die voor de pers toegankelijk waren.