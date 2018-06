Hoe Anderlecht-doelman Frank Boeckx voorzitter werd van de Belgische fanclub van Uruguay

Uruguay is al zeker van de 1/8ste finale en strijdt vanmiddag (16u) tegen Rusland om de groepswinst in poule A. In België houden dan minstens 148 mensen hun adem in, want het Zuid-Amerikaanse land heeft een Belgische supportersgroep die exact zoveel leden telt. Mede-oprichter is Anderlecht-keeper Frank Boeckx. Dit is hun opmerkelijke verhaal.