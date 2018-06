Gent lanceert proefproject met ‘hondenpoeppalen’

Gent - Gent gaat op minstens vijf plaatsen ‘hondenpoeppalen’ installeren, langwerpige containers om zakjes in te deponeren. Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) wil op die manier dat eigenaars de achterblijfselen van hun hond eenvoudiger kunnen opruimen. Gent heeft al 180 ‘hondentoiletten’, kleine parkjes waarin een hond zijn gevoeg kan doen. Maar vaak deponeren eigenaars er gewoon een zakje dat ze elders hebben gevuld.

Op sommige plaatsen kunnen hondenpoeppalen op termijn de relatief dure hondentoiletten vervangen. De Groendienst maakt ze elke werkdag leeg en onderhoudt ze ook.

In enkele kleinere Vlaamse gemeenten bestaan al varianten van de Gentse ‘hondenpoeppaal’, zoals in Blankenberge of in Turnhout, waar ze ‘droldroppers’ worden genoemd. In Gent worden er in eerste instantie vijf geplaatst, een investering zowat 3.500 euro. Een stadsambtenaar zal opvolgen of de hondenpoeppalen veel gebruikt worden. In oktober wordt het proefproject geëvalueerd.