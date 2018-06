Verbod op auto’s wassen en gazon sproeien in Oosterzele door aanhoudende droogte: “Verontrustende situatie”

Oosterzele - Inwoners van Oosterzele (Oost-Vlaanderen) mogen vanaf morgen niet meer hun auto’s wassen of zwembaden vullen vanwege het warme en droge weer van de afgelopen -en komende- dagen. “Het heeft nog nooit zo weinig geregend als de afgelopen periode”, stelt burgemeester Johan Van Durme.

De afgelopen twee maanden heeft het abnormaal weinig geregend in ons land. Ook de komende dagen zal het nog warm en droog blijven. “Het heeft sinds het begin van de metingen nog nooit zo weinig geregend als de afgelopen periode”, aldus burgemeester Van Durme van Oosterzele. “Bovendien wordt er de komende 10 dagen ook geen druppel regen verwacht.”

Problematische situatie

Dat heeft er toe geleid dat de burgervader vanaf morgen maatregelen treft. “We moeten spaarzaam omgaan met water”, klinkt het. “Dat betekent dat er vanaf morgen geen gazonnen of terrassen gesproeid mogen worden. Inwoners mogen ook geen hun auto’s niet meer poetsen of hun zwembaden en vijvers vullen.”

Van Durme spreekt van een “verontrustende en problematische situatie.” De maatregelen zullen gelden tot er weer een plensbui valt. “Maar dat zal dus nog zeker dagen op zich laten wachten.”

Sociale controle Mensen die de regels aan hun laars lappen, riskeren een GAS-boete. Maar zover zal het niet komen, verwacht de burgemeester. “Het is zaak de mensen goed in te lichten. Zij zullen verstandig genoeg zijn. Bovendien is er sociale controle. We zijn ook niet hier om de mensen te treiteren, maar om ze te helpen.”

Van Durme benadrukt verder dat de Oost-Vlaanderen bezig is met provinciale maatregelen. “Maar daar wachten wij niet op.”