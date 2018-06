Jongeman schminkt gezicht in Belgische kleuren, maar deze bijwerking had hij niet verwacht

Kontich -

Brent Geenen uit Kontich trok zaterdag naar de Kaaien in Antwerpen om er de match België-Tunesië te volgen in het Hyundai Fan Village. Daar hoort wat sfeer bij en net zoals zovelen schminkte Brent de Belgische vlag op zijn gezicht. Na een uitgelaten middag in de zon en een schitterende prestatie van de Rode Duivels bleek echter bij het afwassen van de schmink dat er toch wat ‘strepen’ zichtbaar bleven.