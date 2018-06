Akkoord over 1,25 miljard voor overkapping en leefbaarheidsprojecten Antwerpse ring

Brussel / Antwerpen -

Er is een akkoord over de besteding van 1,25 miljard euro aan 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten op en rond de Antwerpse ring. Het akkoord voorziet onder meer in de realisatie van 2,4 kilometer bijkomende overkapping, maar ook in fietsprojecten en 400 ha groenzone. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie van het politiek stuurcomité van de Oosterweelverbinding - bestaande uit de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven. De 18 geselecteerde werken worden nu verder uitgewerkt.