Op bezoek bij de Red Flamingo’s, onze nationale voetballers met één been: “Zouden de Rode Duivels al gehoord hebben van fantoompijn?”

Reporter Frank Buyse ging voor België-Tunesië op bezoek bij de Red Flamingos, als één man achter de Rode Duivels. De ampfootploeg, zes veldspelers met één been en de doelman met één arm, maakten van de zinderende match een heel feestje, barbecue incluis. “We zijn niet voor niets familie!”, aldus de spelers die dankzij het voetbal hun beperking niet meer als een beperking zien.

De Red Flamingos – de naam spreekt voor zich – spelen ook in het officiële shirt van de Belgische voetbalbond. “En op de vorige Fandag stonden wij fier naast hen, we maken deel uit van de familie. Red Together”, stelt voorzitter en doelman Stijn Chaves Daguilar trots. Ampfoot wordt gespeeld op een kleiner veld met kleinere goals. Vorig jaar namen de Red Flamingos voor het eerst deel aan het Europees kampioenschap in Turkije. Het werd een onvergetelijke ervaring. “De finale in Istanboel werd in het stadion van Besiktas gespeeld voor 45.000 toeschouwers. We eindigen er 10de op 12 landen, maar het was wel dé motivator om door te gaan”, aldus nog Stijn, in Turkije uitgeroepen tot beste doelman van het EK.

Speler Davy Aerts getuigt hoe hij dankzij de Red Flamingos heeft leren leven met zijn beperking. “Daarvoor durfde ik niet te dromen ooit nog in een korte broek rond te lopen. Dat doe ik nu wel. Je leert je beperking niet langer te zien als een beperking.”

Tegen Tunesië staan ze als één man achter de Rode Duivels. Coach Geert Depree, grinnikend: “Wij zeggen dan: We gaan ons beste beentje voor zetten.” Zo blijkt. Vooral Theo, de enige Waal in de ploeg, springt bij elke goal dolenthousiast in het rond. Op één been.

Tussenin kijken ze vooral leergierig toe, hoe doen hun grote broers op twéé benen het? “Steven, kijk jij maar goed naar de looplijnen van Hazard”, wijst Geert. “We kunnen vooral tactisch veel bijleren”, knikt Davy.

“Martinez zal er meer van kennen dan ik”, zegt Geert. “Maar zijn Duivels kunnen niet tippen aan de vriendschap bij ons. Aan de moed ook niet. De Duivels in Rusland hebben wellicht nog nooit gehoord van fantoompijn. Wij zijn ­eigenlijk de échte Rode Duivels.”

Dat dezelfde Hazard door de Tunesiërs soms heftig wordt aangepakt, daar moet je bij de Red Flamingos niet mee afkomen. Davy vindt voetballers zonder beperking soms wel wat kleinzerig. “Bij ons zijn de contacten zelfs harder, ook omdat we op onze krukken moeilijk vaart kunnen minderen. Maar wij staan meteen recht.”

Stijn vult aan: “Constant lopen op krukken, die belasting op de schouders is fysiek héél zwaar. En val maar eens op zo’n metalen kruk.”

Davy voetbalde voor zijn zwaar auto-ongeluk ook al. Hij was rechtsvoetig. “Maar nu heb ik geen rechtervoet meer, ben ik dus een linkspoot.” (lacht)

België-Tunesië wordt 5-2. “Ze wonnen op één been, dat mag gezegd”, grinnikt Geert. En dan “Mannen…” Waarop ze nog een keer hún yell demonstreren. Uit volle borst: We are Belgium! We are Belgium! Who are we? The Red Flamingos!” Minstens even hartverwarmend als die 5-2.

