Mama plant verrassing voor communiefeest dochter (12), maar dat loopt fout: heeft iemand de ring van Aukje gezien?

Nazareth - Maureen van Herzeele uit het Oost-Vlaamse Nazareth had een leuke verrassing in petto voor de plechtige communie van dochter Aukje (12): ze verstopte een ring in één van de ballonnen, waarna het meisje de juiste zou moeten vinden. Wat het hoogtepunt van de dag had moeten worden, liep echter fout toen er een raam open werd gezet.

Het leek zo’n leuk idee: in plaats van dochter Aukje een ring te geven voor haar communie, zou ze het cadeau moeten zoeken in een ballon. Mama Maureen had daarom ongeveer vijftien ballonnen gevuld met helium en in één de ring gestoken.

“We hadden bij de ballonnen allemaal foto’s van de communie geplaatst. De bedoeling was dat ze er tussen de ballon met de ring zou moeten vinden”, vertelt Maureen aan onze redactie. Maar omdat het warm weer was, zette iemand een raam open en toen sloeg het noodlot toe: “Twee ballonnen ontsnapten naar buiten. In één daarvan zat de ring.”

Zoeken

Eén van de kinderen zag het gebeuren en waarschuwde de ouders. “We hebben gekeken in welke richting de ballonnen gingen en zijn gaan zoeken.” Er werd niets gevonden. “De kinderen zijn ook nog op de fiets in de buurt gaan zoeken, maar vonden de ballon ook niet.”

Hoe het heeft kunnen gebeuren, begrijpt Maureen niet: “Er is een hoogteverschil tussen het plafond en het raam, dus het zou geen probleem moeten zijn, dachten we.”

Maureen plaatste onder meer een oproep op Facebook in de hoop dat er mensen zijn die de ballon met ring hebben gevonden. Het gaat om een zilveren ring met enkele kleine steentjes. Hij zat in een goudkleurige ballon. Tot nu toe heeft het bericht nog niets opgeleverd. “Iedereen vindt het jammer, maar er zit voorlopig niets bruikbaars tussen.”

Hoewel het incident een domper op de feestvreugde was, heeft het de dag niet verpest: “Het is nog een hele leuke dag geworden”, klinkt het.