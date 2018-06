Minder tv-kijkers voor duivels tegen Tunesië dan tegen Panama

Brussel -

Het voetbalfeest van de Rode Duivels tegen Tunesië (5-2) op het WK in Rusland is op één gevolgd door gemiddeld 1.691.953 tv-kijkers. Dat betekende in de vroege zaterdagnamiddag een marktaandeel van 92,6 procent. Dat maakt de VRT persdienst maandag bekend.