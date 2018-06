Drugsbende opgerold nadat politie enorme hoeveelheid drugs aantreft in valse WK-trofeeën

De politie van Argentinië heeft vrijdag in de stad La Matanza een enorme hoeveelheid drugs kunnen onderscheppen. Een groep criminelen probeerde onder meer tientallen kilogram marihuana en cocaïne te verstoppen in valse WK-trofeeën. In totaal werden zes personen gearresteerd.

Het was een enorme vangst waar de politie mee kon pronken. Onder de drugs bevond zich meer dan 150 kilogram marihuana, 20 kilogram cocaïne en om en bij de 1.800 dosissen paco, een drug die enorm populair is in het Zuid-Amerikaanse land.

Naast de drugs werden verscheidene wapens, waaronder pistolen en jachtgeweren, en ongeveer 400.000 Argentijnse pesos (12.000 euro) in beslag genomen. De politie kon na meerdere invallen in Isidro Casanova vier mannen en twee vrouwen arresteren. Volgens het korps probeerde de bende op deze wijze te profiteren van de wereldwijde hype omtrent het wereldkampioenschap voetbal.