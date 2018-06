Zin in een frisse duik in een Vlaamse rivier? “Niet alleen onverstandig, maar ook nog eens verboden”

Wie omwille van het warme zomerweer een frisse duik wil maken in een kanaal of een bevaarbare waterweg, denkt best twee keer na. “Het is niet alleen onverstandig, maar ook nog eens verboden”, zo waarschuwt De Vlaamse Waterweg NV.

Met het aangekondigde mooie weer klinkt een verfrissende duik in de bevaarbare waterwegen ongetwijfeld als een leuk idee. Maar zwemmen, springen en duiken in bevaarbare waterwegen stelt je als zwemmer voor onvoorzien risico’s, zo klinkt het bij De Vlaamse Waterweg, dat instaat voor het beheer en de exploitatie van onze waterwegen.

“De bevaarbare waterwegen in Vlaanderen zijn niet ingericht om te zwemmen. Gaan zwemmen in kanalen en bevaarbare waterwegen of duiken van bruggen, sluizen, steigers en kades is niet alleen onverstandig, het is ook nog eens verboden”, klinkt het in een waarschuwing.

Volgens de Vlaamse Waterweg zijn er redenen genoeg om het duiken en zwemmen in Vlaamse rivieren te verbieden:

• De voorbijvarende schepen kunnen voor risicosituaties zorgen. Een zwemmer is vanaf een schip meestal niet of nauwelijks te zien. Schepen hebben een langzamere reactietijd dan auto’s. Schippers kunnen dus niet snel uitwijken of vaart minderen. Zelf zie je ook niet altijd een varend schip door de bouw van een brug of gewoon door onoplettendheid.

Tijdens een vergund evenement, zoals bijvoorbeeld de jaarlijlkse ‘Big Jump’, is het wel toegelaten om van een brug te springen. Foto: HVN

• Schepen gaan ook sneller dan de meeste mensen denken en zwemmers kunnen door de zuigende werking naar een schip worden toegetrokken. Ook de sluizen en stuwen op de rivieren en kanalen veroorzaken stromingen, die zwemmers voor problemen kunnen stellen.

• De oevers zijn niet op zwemmers ingericht, waardoor het lastig kan zijn om op de kade te komen.

• Onder water kunnen onzichtbare betonnen constructies aanwezig zijn en op de bodem van het kanaal liggen soms voorwerpen die je kunnen verwonden. Een duik in het soms troebele water kan dan ook ernstige letsels veroorzaken.

• Tot slot kunnen ook de grote verschillen in temperatuur – de bovenlaag van het water is warm en de onderlaag is heel koud – kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Verkrampte spieren en de kans op onderkoelingsverschijnselen is dan extra groot.

Zwemmen en duiken op bevaarbare waterwegen wordt enkel uitzonderlijk toegelaten in het kader van een vergund evenement zoals een triatlon of een zwemwedstrijd.

Waar dan wel?

Om te weten waar je wél mag zwemmen in openlucht, heeft de Vlaamse Overheid een interactieve kaart online gezet met daarop een overzicht van zwemvijvers en recreatiedomeinen. Per gemeente waar je kan zwemmen, duidt de kaart ook het kwaliteit van het zwemwater aan.

Hier kan je de kaart raadplegen.