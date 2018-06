Muurschildering Keith Haring opgedoken in Amsterdam

Amsterdam is een muurschildering van Keith Haring rijker. Het werk van de in 1990 overleden kunstenaar bestaat al meer dan dertig jaar, maar zat lange tijd verstopt achter isolatieplaten.

De Amerikaanse kunstenaar Keith Haring (1958-1990) had in 1986 een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam en kreeg van het museumbestuur ook een bakstenen muur van een van de depots ter beschikking. Die beschilderde hij met een reusachtig zeemeermin met hondenkop, in witte verf.

Met vijftien op twaalf meter is het de grootste muurschildering van Keith Haring in Europa, maar lang was de tekening niet zichtbaar. Twee jaar later werd de muur immers bedekt met aluminium panelen om de temperatuur in het gebouw beter te kunnen regelen, en zo de opgeborgen kunstwerken te beschermen.

Niet iedereen was de tekening echter vergeten. Dankzij de inzet van de Amsterdamse graffitiartiest Esther Middel (Mick la Rock), die van het bestaan afwist, heeft het museum besloten om de panelen van het voormalige depot op het terrein van de Centrale Markthallen te nemen en de muurschildering opnieuw zichtbaar te maken. Het werd vorige week opnieuw onthuld. Experts van de Keith Haring Foundation benadrukken dat restauratie nodig is.

Voor het beste zicht op het kunstwerk moet je op de parking van het Food Center zijn, en die is niet vrij toegankelijk. Het werk is ook gedeeltelijk te zien vanaf de Willem de Zwijgerlaan. Al zou de nakende herontwikkeling van het terrein er misschien voor kunnen zorgen dat in de nabije toekomst wel iedereen de tekening in volle glorie kan ontdekken.