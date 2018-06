Rode Duivels eindelijk op volle sterkte nu ook Kompany weer meetraint: bekijk hier de beelden van de training

Goed nieuws vanop het trainingsveld van de Rode Duivels in Rusland. Nadat eerder Thomas Vermaelen al terugkeerde uit blessure, doet nu ook Vincent Kompany weer mee met de groep. In het Russische Dedovsk werkte de verdediger zijn eerste groepstraining af sinds hij in de voorbereiding in het eerste oefenduel tegen Portugal na de rust uitviel met een liesblessure.

Kompany was in de oefenwedstrijd tegen Portugal uitgevallen met een liesblessure. Sindsdien had hij niet meer met de groep getraind en werkte hij individueel aan het herstel.

Tien veldspelers op training

Kompany maandag was één van de tien veldspelers die op training verschenen, naast de drie doelmannen. De basisspelers van zaterdag tegen Tunesië, op uitzondering van Thibaut Courtois, bleven maandag binnen in de gym.

“Op medisch vlak zijn er geen problemen meer wat betreft Kompany”, vertelde Martinez vrijdag, daags voor het groepsduel tegen Tunesië. Kompany werd toen ook op het trainingsveld verwacht van het Spartakstadion, maar bleef toch binnen. Het duel tegen de Tunesiërs kwam nog een pak te vroeg voor de voormalige aanvoerder en ook donderdag tegen Engeland in Kaliningrad zal de verdediger van Manchester City hoogstwaarschijnlijk nog gespaard worden - de start van de tweede ronde is altijd het mikpunt geweest.

Vermaelen klaar om Vertonghen te vervangen

Tegen de Engelsen zal Thomas Vermaelen er hoogstwaarschijnlijk dan weer wel bij zijn. Vermaelen is helemaal hersteld van een hamstringblessure en sloot donderdag al bij de groep aan, al trainde hij toen nog niet voluit. Zaterdag tegen de Tunesiërs bleef hij de hele wedstrijd op de bank, het duel tegen Engeland is ideaal om matchritme op te doen met het oog op de tweede ronde.

Vermaelen kan donderdag de vervanger zijn van Jan Vertonghen, die met een gele kaart achter zijn naam staat en dus een wedstrijd schorsing moet vrezen.

Heel wat wijzigingen

Martinez kondigde zaterdag al wat wijzigingen in zijn basiself aan. De verwachting is dan ook dat met Romelu Lukaku, Eden Hazard en Dries Mertens de drie spelers die averij opliepen tegen Tunesië aan de kant zullen blijven en ook met de spelers voor wie schorsingsgevaar dreigt, zullen er geen risico’s genomen worden. Naast Vertonghen gingen ook Thomas Meunier en Kevin De Bruyne het boekje in tegen Panama. .

