Jongeren ‘voor de kick’ met elkaar op de vuist in sociale woonwijk

Ninove - Een groep jongeren kwam zondagavond samen in een sociale woonwijk in Ninove. Twee van hen begonnen tegen elkaar te vechten. Tegenover de politie verklaarden ze dat dit om te spelen was. Toch zijn er verzwarende omstandigheden, meent de korpschef.

Een groep jongeren sprak zondagavond af in de Achturenstraat in Ninove. Ze vormden een kring en twee jongens gingen met elkaar op de vuist. Enkele van hen filmden het gevecht. Toen de knokpartij uit de hand dreigde te lopen, probeerden de toeschouwers tussenbeide te komen. Een buurtbewoner werd wakker door het lawaai. Hij zag de amokmakers door het dakraam van zijn kamer en besloot de politie te verwittigen. Ondertussen kon hij het gebeuren ook filmen. “Het is niet de eerste keer dat ze daar verzamelen om op elkaar te slaan. Het gebeurt helaas meer en meer”, klinkt het bij de man, “Om kwart over tien heb ik de hulpdiensten verwittigd. Tien minuten later waren ze al ter plaatse. Maar ze kwamen de straat ingereden met luide sirenes en flikkerende lampen. Hierdoor konden de jongeren gaan lopen. Dus volgens mij is er niemand opgepakt.” De buurtbewoner verbaasde zich ook over het feit dat de agenten maar met twee waren om de bende aan te pakken. “Ik had gebeld dat er zeker 15 jongeren waren. Dat je dan maar met twee personen toekomt, tja, dat versta ik niet. Wat als de jongeren zich tegen hen hadden gekeerd?”, vraagt de man zich af.

Volgens korpschef Philippe De Cock moet er een kanttekening bij het verhaal van de buurtbewoner geplaatst worden. “Het klopt dat een deel van de jongeren is kunnen vluchten, maar onze agenten hebben wel een aantal jongemannen tegenhouden. Zij verklaarden dat het gevecht maar om te spelen was. Daarom werd er gisteren ook niemand aangehouden.” Volgens De Cock is het niet verboden om het tegen elkaar op te nemen, mits onderlinge toestemming. “Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in clubs waar gevechtsporten worden uitgeoefend. Maar je moet hiervoor uiteraard wel een licentie hebben. Vechten zoals de jongeren deden, op de openbare weg, is echter niet toegestaan. We hebben achteraf nog een proces-verbaal opgesteld, nadat we de beelden konden bekijken. Daarop is duidelijk te zien dat er van ‘spelen’ geen sprake meer was. Eén van de jongeren begon voluit op zijn tegenstander te slaan. Dat is vergelijkbaar met hooliganisme en dat kan absoluut niet door de beugel. Ook al droeg hij handschoenen en gaven ze elkaar de toestemming om dit te doen”, aldus de korpschef.