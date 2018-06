Lierse Kempenzonen kruipt stilaan weer uit diep dal en heeft met René Trost nieuwe trainer: “Voelt als thuiskomen”

De 53-jarige René Trost is de kersverse trainer Lierse Kempenzonen. De Nederlander, die een contract ondertekende voor de duur van twee seizoenen, werd vandaag in het Herman Vanderpoortenstadion voorgesteld. Net als T2 Nico Van Kerckhoven. De ex-Rode Duivel heeft een contract van onbepaalde duur bij Lierse Kempenzonen. René Trost was in het seizoen 2005 en 2006 al eens trainer bij Lierse.

“Ik herken nog enkele gezichten van toen ik hier een paar jaar geleden aan de slag was als trainer. Dit is dus terug een beetje thuiskomen”, begon René Trost. “Wat was ik 12 jaar geleden apetrots toen ik trainer werd van Lierse. Zij hadden enkele jaren daarvoor nog in de Champions League gespeeld en daar mocht ik dan coach worden. Het werd een apart jaar. Ik redde de club van de degradatie maar daarna lukte het niet meer met de scheiding tot gevolg. En nu ben ik hier weer op het Lisp”.

René Trost bleef het reilen en zeilen bij Lierse na zijn ontslag wel verder volgen. “Ik hield zelfs veelvuldig contact met mensen van Lierse. Ik was hier vorig jaar enkele keren in het stadion aanwezig maar dat had dan te maken met mijn job als scout. Ik was echt aangedaan toen ik vernam dat Lierse plots failliet werd verklaard. Ik heb toen wat rondgebeld en enkele mensen een hart onder de riem gestoken. Ik hoorde ook over de heropbouw van de club. Dat wekte mijn interesse wel want het nieuwe Lierse zou toch ook over een coach moeten beschikken? En ik had weer enorm veel zin om als trainer aan de slag te gaan”, vervolgde René Trost

Lierse Kempenzonen zat samen aan tafel met René Trost en de overeenkomst was snel rond. “Denk nu niet dat ik zelf de stap gezet heb om mijn kandidatuur in te dienen. Neen, de vraag of ik trainer wou worden kwam van de club uit. En ik ben die uitdaging aangegaan. Ik geloof in dit nieuwe verhaal. Samen met Nico Van Kerckhoven wil ik hier iets zeer moois opzetten. Ik ga er met Nico voor zorgen dat het nieuwe Lierse terug staat waar het hoort te staan en dat is in hoogste afdeling natuurlijk. Een club met zo’n rijke geschiedenis hoort daar zonder meer thuis. Ik ken de spelers niet echt goed maar met de steun en kennis van de mensen rond mij zal dat snel wel het geval zijn”, verduidelijkte René Trost.

Van Kerckhoven: “Wil sportieve boost geven”

Ook de 47-jarige Nico van Kerckhoven, van 1988 tot 1998 nog als speler bij Lierse, gaat als T2 aan de slag bij Lierse Kempenzonen. Hij ondertekende er een contract van onbepaalde duur en zal meewerken aan de uitbouw van hetgeen herrijst uit de as van SK Lierse.

“Er is veel gebeurd met de vorig club, SK Lierse. Ik maakte dat allemaal van dichtbij mee. En dan kwam die echt zware klap. Lierse was failliet. Ik was daar echt slecht van. Een periode van ongeloof maakte zich meester over mij. Ik zat zelfs in de put. Maar daar geraken we nu stilaan uit. Men is hier een nieuw verhaal aan het schrijven en ik ben blij dat ik daar deel van mag uitmaken. Samen met René Trost gaan we de nieuwe club sportief alvast een boost geven”, stelde Nico Van Kerckhoven.

Er zijn reeds enkele aankopen doorgevoerd en het bestuur hengelt nog naar versterking. “Dat zal ook nodig zijn om onze ambitie waar te maken. Ik heb hier een deel van mijn carrière doorgebracht. En ik krijg op het Lisp de kans om mijn droom waar te maken, een club sportief leiden. Ik heb met René Trost een gesprek van een halfuur gehad. Meteen wist ik dat het goed zat. Wij gaan er iets moois van maken. Ik kan zo mijn steentje bijdragen aan het nieuwe project rond Lierse”, meldde Nico Van Kerckhoven.

Lierse Kempenzonen kruipt stilaan weer uit diep dal

Met René Trost en Nico Van Kerckhoven heeft Lierse Kempenzonen dus een nieuw trainersduo voorgesteld. De groep rond CEO Yorik Torreele is druk in de weer om uit de as van Lierse SK weer iets moois op te zetten op het Lisp. Aan ambitie ontbreekt het bij het bestuur het zeker niet. Qua infrastructuur zit het ook wel snor in het Herman Vanderpoortenstadion. Aan het sportieve aspect van de club wordt ook volop werk gemaakt.

“We zijn nu zo’n twintig dagen bezig met de nieuwe club Lierse Kempenzonen”, stelde Yorik Torreele. “Wij hebben op het veld reeds versterking gehaald met Youssef Boulaouali, Francesco D’Onofrio en Alvis Da Silva. Met Yoni Buyens werd het contract opengebroken en verlengd. Daar gaan nog enkele namen bijkomen de komende weken. En we hebben reeds een heel sterke kern van Oosterzonen. Dat mag ook niet vergeten worden. Hiermee kunnen we beginnen bouwen. Verder hebben wij de naam en het logo van Lierse kunnen behouden.”

“Eerstdaags willen we ook de website weer leven inblazen”, vervolgde Torreele. “Tegen 12 juli zal ook de exacte benaming van deze nieuwe club bekend gemaakt worden. Vrijdag start de abonnementenverkoop. Het doel is om zo snel mogelijk een pak abonnementen te kunnen verkopen. We zetten volop op de jeugd in. Er ligt nog veel werk op de plank hier bij de club maar we hebben de juiste mensen op de juiste plaats om te zorgen dat alles zo snel mogelijk in orde komt.”