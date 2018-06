Jan Vertonghen over mogelijke wissels tegen Engeland: “De elf die spelen, zullen willen winnen”

Jan Vertonghen kijkt uit naar de confrontatie met Engeland. Al lijkt hij er in zijn betoog al rekening mee te houden dat hij niet op het veld zal staan. Met een gele kaart achter zijn naam, wordt hij wellicht gespaard. “De elf die op het veld staan, zullen hun best doen om te winnen.”

Jan Vertonghen verscheen al op de persconferentie op het moment dat de bankzitters van afgelopen zaterdag nog aan het trainen waren. Net als zondag hadden de basisspelers een rustige dag achter de rug. “We zijn nu twee dagen na de wedstrijd. Gisteren hebben we niets gedaan. Vandaag hebben we wat gefietst om te herstellen”, zegt Vertonghen.

Roberto Martinez kondigde na de wedstrijd tegen Tunesië aan dat hij verschillende wijzigingen zal doorvoeren in zijn ploeg. De recordinternational heeft al een gele kaart achter zijn naam en blijft dus mogelijk aan de kant tegen Engeland. “Het wordt een speciale wedstrijd omdat ik heel veel van die jongens ken na zes jaar in de Premier League”, zegt Vertonghen. “Maar ik zie ze donderdag sowieso, hé. Of ik nu speel of niet. Het is een wedstrijd die al veel over de tongen is gegaan, maar nu hebben we gelukkig allebei al zes punten. Of ik wil spelen? Dat beslist de trainer.”

Jan Vertonghen is iemand die graag grapjes maakt, maar daarmee past hij op tijdens dit WK. “Ik stuur op voorhand niet te veel berichtjes met grapjes in. Want je weet dat zoiets zich bij een verlies tegen je keert (lacht). Maar ik heb hier wel meer contact met mijn Tottenham-ploegmaats dan op vorige toernooien. Niet alleen met de Engelsen, trouwens. Ik heb ook Son een berichtje gestuurd om hem een hart onder de riem te steken na het verlies met Zuid-Korea.”

“Kane is één van de beste spitsen ter wereld”

Eén van de tegenstanders donderdag is Harry Kane, zijn ploegmaat van bij Tottenham. “Hij is één van de beste aanvallers ter wereld. Hij is een leider, eentje die moeilijk af te stoppen is. Maar hij is van grote waarde voor Engeland. Maar wij hebben ook een goede spits, hé.”

Maar of hij nu speelt of niet, Vertonghen wil er niet van weten dat het beter zou zijn om tweede te eindigen in de poule. “Tegen Engeland willen we winnen. Want dat neem je mee naar de volgende wedstrijd. Ik sta altijd op het veld om te winnen.” Maar de tweede plek betekent straks wel dat de Rode Duivels bijna het hele WK in Moskou kunnen blijven. “Ik reis liever niet te veel, ik zit graag lang op dezelfde plek. Dus verliezen zal misschien voordelen opleveren, maar winnen is het beste gevoel dat er is. De jongens die gaan spelen, die gaan er alles aan doen om die wedstrijd gewoon te winnen. Zo sta ik altijd op het veld en dat zie ik ook bij mijn collega’s”, zegt de recordinternational, die zijn caps gerust wil inruilen voor een wereldtitel.

Foto: BELGA

Leander Dendoncker: “Ik ben klaar als de coach me nodig heeft”

Leander Dendoncker is naast Adnan Januzaj de enige veldspeler die nog geen speelminuten kreeg op het wereldkampioenschap in Rusland. Mogelijk komt hij donderdag tegen Engeland wel in actie. “Ik ben klaar als de coach me nodig heeft.”

Voor Leander Dendoncker is het zijn eerste wereldkampioenschap. Voor de speler van Anderlecht is het één van de belangrijkste ervaringen uit zijn jonge carrière. “Als kind droomde ik van een wereldkampioenschap”, zegt Dendocnker. “Het WK en de Champions League, dat zijn de ultieme kinderdromen. Het is dus een droom die uitkomt.”

Maar tot dusver heeft Dendoncker nog geen enkele speelminuut gekregen. Mogelijk komt daar donderdag verandering in voor de wedstrijd tegen Engeland. Dan zal Roberto Martinez enkele spelers laten rusten. “Ik voel me klaar om te spelen als dat nodig is. Of dat nu tegen Engeland, Panama of Tunesië is. Ik sta er als de trainer me nodig heeft.”

“Of we eerste of tweede moeten eindigen? Daar praten we niet over. Iedereen focust zich gewoon op wat hij moet doen. En als we goed spelen, zullen we winnen. Spelen we slecht, dan zullen we verliezen.”