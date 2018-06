Historische dag voor Egyptische doelman: WK-record gebroken én penalty gestopt

De Egyptische doelman Essam Al-Hadary schreef maandag zijn naam in de geschiedenisboeken. Al-Hadary startte in Volgorod in de basis tegen Saoedië-Arabië en werd zo met zijn 45 jaar, vijf maanden en 10 dagen, de oudste speler in de WK-geschiedenis.

Al-Hadary kreeg in zijn eerste WK-wedstrijd ook meteen de aanvoerdersband om de schouder. En het werd nog beter voor de 45-jarige: vijf minuten voor de rust duwde hij een penalty van Al-Muwallad met een knappe save tegen de deklat. Net voor rust werd hij wel geklopt vanaf de stip.

Al-Hadary heeft al 159 caps op de teller en won met Egypte vier Afrika Cups (1998, 2006, 2008, 2010). Op een WK kwam hij echter nooit eerder in actie. Het is dan ook de eerste keer sinds 1990 dat zijn land zich wist te plaatsen. In de eerste twee duels van Egypte, dat niet meer naar de achtste finales kan, verdedigde Mohamed Elshenawy het doel.

De vorige oudste speler op een WK was Faryd Mondragon. Die Colombiaanse doelman was 43 jaar en drie dagen oud toen hij in 2014 zijn laatste WK-wedstrijd speelde.