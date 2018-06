De beste bijnamen van het WK: Obama, De Dam, De Hersenen, en… Dave

Op het WK beginnen ze aan de laatste match van de groepsfase. De laatste kans om alle WK-gangers nog eens aan het werk te zien voor een groot aantal naar huis moet. Jammer, want er zitten kleurrijke figuren bij met de gekste bijnamen. Weet u bijvoorbeeld wie Het kind uit het pension is of de ajuin? Een overzicht van de leukste bijnamen op dit WK.