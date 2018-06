Turkse verkiezingen: waarnemers hekelen “overmatig voordeel” voor Erdogan en gebrek aan “gelijke kansen”

President Recep Tayyip Erdogan en zijn AKP-partij genoten een “overmatig voordeel” tijdens de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije. Dat zeggen de internationale kieswaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa in een voorlopig rapport. Er was een gebrek aan “gelijke kansen” voor de kandidaten, maar toch kon het merendeel van hen zijn boodschap overmaken aan het grote publiek.

De kiezers hadden dus een “echte” keuze, ook al werden de regerende partij en haar president in de media “gunstiger” belicht, aldus de meer dan 300 waarnemers. “De mediakanalen boden de kiezers geen evenwichtige informatie aan over de verschillende kandidaten”, stelt de OVSE.

Ignacio Sanchez Amor, leider van de waarnemersmissie, hekelt de beperkingen op fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, de mediavrijheid en de vrijheid van vereniging. “Die hadden een impact op deze verkiezingen.”

Volgens de OVSE en de Raad van Europa werden op de dag van de verkiezingen de procedures over het algemeen gevolgd, maar bij het tellen van de stemmen werden “belangrijke wettelijke maatregelen” dan weer over het hoofd gezien. Sommige stembrieven waren niet afgestempeld, en de brieven werden niet systematisch geregistreerd toen ze in de stembureaus afgeleverd werden.

Het rapport wijst er ook nog op dat niet-gemachtigd personeel, zoals politieagenten, soms tussenkwam in het verkiezingsproces. Dat kan volgens de waarnemers hun evaluatie negatief beïnvloed hebben.

Dankzij zijn overwinning kan Erdogan de komende vijf jaar aan de slag met nog meer macht. De alliantie onder leiding van de AKP haalde een meerderheid in het Turkse parlement.