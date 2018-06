Libië moet niet weten van Europese “regionale ontschepingsplatformen”

Libië wil absoluut niet weten van Europese “regionale ontschepingsplatformen” voor migranten op zijn grondgebied. De Libische vicepremier Ahmed Meitig heeft dat idee maandag tijdens een bezoek van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini aan hoofdstad Tripoli categoriek afgeschoten. Maar het Noord-Afrikaanse land is wel bereid om met de EU samen te werken om illegale migratie in te dijken, klonk het.

Salvini kwam maandag in Tripoli aan met het voorstel om Europese ontschepingsplatformen, wat hij “ontvangs- en identificatiecentra” noemde, te installeren in Libië. Migranten die vanuit Afrika de oversteek willen maken naar Europa, zouden daar eerst opgevangen worden, om er economische migranten van vluchtelingen te onderscheiden. Die laatste groep zou dan in de Europese Unie zelf asiel kunnen aanvragen.

Concreet stelde Salvini maandag voor om de centra aan de zuidelijke grens van Libië te plaatsen, om zo te verhinderen dat ook dat land een “trechter” voor migranten wordt, verklaarde hij. Maar de leider van de rechtspopulistische Lega botste op een Libisch “njet”. Libië “weigert categoriek om migrantenkampen te installeren”, zei de vicepremier van de regering van nationale eenheid Ahmed Meitig. Libië wil wel samenwerken met de Europese Unie om illegale migratie in te dijken, klonk het, maar concrete voorstellen daarvoor zijn er niet. Het land heeft de leiders van de Europese landen rond de Middellandse Zee wel uitgenodigd op een migratietop in september in Tripoli.

Het merendeel van de boten met Afrikaanse migranten die richting Europa willen reizen, vertrekt vanuit Libië, vaak richting Italië. Beide landen hebben “al veel afgezien” van de migratiecrisis, zei Meitig, “Libië misschien nog meer dan Italië”. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft eind vorige week al een voorstel op tafel gelegd om afspraken te maken met “derde landen” om daar gesloten opvangcentra neer te poten.

De staats- en regeringsleiders van zestien Europese lidstaten kwamen gisteren/zondag in Brussel bijeen om onder meer dat voorstel te bespreken, maar concrete voorstellen kwamen daar nog niet uit de bus.