Vechtende leguanen houden verkeer op in de VS: “Die zijn elkaar aan het opeten!”

Twee vriendinnen uit het Amerikaanse Florida stuitten op een heel opmerkelijk fenomeen na hun koffiedate. Toen ze wilden vertrekken, werd hun auto geblokkeerd door twee vechtende leguanen. “Wat zijn die toch aan het doen? Zijn zij elkaar aan het opeten?”, klonk het.

“Dit heb ik werkelijk nog nooit gezien”, hoor je een van de vrouwen zeggen op de video. Op de beelden is te zien hoe twee leguanen elkaar te lijf gaan. Maar dan zijn de dames het plots niet meer zeker. “Of zijn die aan het paren? Het is ten slotte het seizoen daar voor, of niet?”, klonk het vragend.