De met schorsing bedreigde Duivels spelen al zeker niet, Roberto Martinez: “De hele ploeg wisselen? Dat kan een optie zijn”

Roberto Martinez kondigde afgelopen weekend aan dat hij veel wissels zal doorvoeren in zijn ploeg. Maar nu zegt hij zelfs dat het een optie is om iedereen te vervangen. “We bereiden twee wedstrijden voor, niet alleen die tegen Engeland.”

Roberto Martinez laat alle opties open. “De hele ploeg wisselen? Dat kan een optie zijn. Want iedereen verdient het om te spelen op het WK. Niemand zijn plaats is verzekerd. Het eerste doel was de kwalificatie. Nu gaan we een zo sterk mogelijke ploeg opstellen, rekening houdende met de gele kaarten en de fysieke staat van sommige spelers. Want het zou heel onprofessioneel zijn om de jongens met een gele kaart te laten spelen.”

Roberto Martinez wil niet zeggen dat een tweede plaats interessanter kan zijn voor België. “Het is te vroeg om zoiets te zeggen. We willen elke wedstrijd winnen, maar op een WK moet je naar jezelf kijken. We bekijken alles dag per dag. We riskeren enkele schorsingen en we willen de jongens met de gele kaarten niet missen in de knock out-fase. Ik geloof ook in de andere jongens, niet alleen in de elf die al speelden. Het doel is nu om iedereen klaar te krijgen. We zijn twee wedstrijden aan het voorbereiden. We werken niet enkel naar Engeland toe, maar ook naar de match daarna. De match tegen Engeland is een goede kans om jongens minuten te schenken en te groeien in het toernooi.”

Bedreigde Duivels spelen niet, Lukaku heeft nog wat tijd nodig

De drie spelers met een gele kaart - De Bruyne, Vertonghen en Meunier - komen dus donderdag zeker niet in actie. Maar ook Mertens, Eden Hazard en Romelu Lukaku hebben wat fysieke problemen. Lukaku was ook de enige die gisteren niet op de bus zat die de spelers naar het trainingscentrum in Dedovsk bracht. “Mertens had een probleem met zijn enkel. Het gaat goed met hem. Hij zal morgen kunnen trainen. Eden Hazard zal ook wel in orde geraken. Alleen Romelu Lukaku heeft wat meer tijd nodig. We hadden een scan vandaag en die was positief. We moeten nu nog 24 uur wachten om te weten of hij zal kunnen spelen tegen Engeland, maar er is geen schade in zijn enkel.”

Foto: AP

Wel voor het eerst in Rusland bij de groepstraining: Vincent Kompany. “Hij is medisch fit, dus op dat vlak zou hij kunnen spelen tegen Engeland. Dinsdag moeten we zien of hij op voetbalvlak ook klaar is om te spelen. Hij heeft nu twee sessies gedaan, zonder enige reactie. Ook met Thomas Vermaelen gaat het goed. Hij zat al op de bank tegen Tunesië.”

Roberto Martinez kijkt wel uit naar het duel met Engeland, waar hij zelf jarenlang werkte. “Veel mensen in onze groep en staf hebben een link met Engeland. Het is anders nu we hen treffen nu allebei de ploegen al geplaatst zijn. Dan zou het harder zijn, anders ook. Nu zitten we allebei met een goed gevoel. Het zal dus niet emotioneel zijn, eerder een soort viering.”

Opvallend: Martinez droeg op de persconferentie een “loombandje” in de Belgische kleuren, een cadeautje van zijn dochter op de Family Day?

Foto: BELGA

Foto: BELGA