België verhoogt bijdrage aan Palestijnse vluchtelingen via VN-organisatie

België zal dit jaar 4 miljoen euro extra humanitaire hulp toekennen aan UNRWA, het VN-agentschap voor hulp aan de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Dat heeft vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) beslist. De Belgische hulp aan UNRWA zal dit jaar meer dan 11 miljoen euro bedragen, geld dat het agentschap goed zal kunnen gebruiken nadat de Verenigde Staten fors het mes hebben gezet in hun bijdrage.

De nieuwe steun moet ervoor zorgen dat de UNRWA-scholen, waar meer dan een half miljoen Palestijnse kinderen les volgen, na de zomervakantie opnieuw hun deuren kunnen openen. “Het recht op kwalitatief onderwijs voor ieder kind is voor België van cruciaal belang”, zegt De Croo. “Scholen niet heropenen omwille van een gebrek aan middelen is voor ons geen optie. Met deze bijkomende middelen hopen we dat UNRWA een oplossing kan vinden zodat elk Palestijns kind in Gaza, de Westbank, Jordanië, Libanon en Syrië binnen enkele weken terug naar school kan.”

Naast het openhouden van scholen pleit België er ook voor dat UNRWA onverminderd blijft investeren in familieplanning en gendergelijkheid. “De keuzevrijheid van meisjes en jonge vrouwen inperken kan nooit leiden tot een duurzame uitweg uit de huidige crisis, wel in tegendeel.”

In januari maakte De Croo al bekend dat België over een periode van drie jaar 19 miljoen euro aan UNRWA toekent. Daarmee reageerde hij op een oproep van de commissaris-generaal van UNRWA nadat de VS had aangekondigd de helft van zijn steun aan het VN-agentschap op te schorten.