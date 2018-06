Opvallend: KV Mechelen wil Joachim Van Damme terug

KV Mechelen heeft interesse in Joachim Van Damme. Het zou de 26-jarige middenvelder graag terughalen. Hij werd in juni 2016 ontslagen bij KV in de nasleep van zijn cocaïneplas, maar is er altijd graag gezien geweest. Een terugkeer is echter niet evident, want Waasland-Beveren heeft KV al laten verstaan dat er van een vertrek geen sprake is.