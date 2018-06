Vier daders plegen gewelddadige home-invasion: bewoonster krijgt meerdere klappen

Vier daders hebben maandagochtend een gewelddadige home-invasion gepleegd in Doornik. Het slachtoffer, een vrouw, werd met een wapen geslagen, meldt het parket.

De bewoonster werd in de nacht van zondag op maandag, rond 4.16 uur, gewekt door vier mannen die haar woning in Templeuve, deelgemeente van Doornik, binnengeraakt waren. Ze sloegen haar meteen met een wapen en vroegen cash geld. Dat had ze niet, dus moest ze met de daders mee naar het benzinestation waar ze de gerant van is.

Zodra ze buiten de woning waren, riep de vrouw om hulp. De daders sloegen haar en lieten haar achter, maar namen haar handtas met de sleutels van het tankstation mee. Het is nog onduidelijk of ze daar binnengeraakt zijn.

De politie is een onderzoek geopend. Van de daders is voorlopig geen spoor.