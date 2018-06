Huiszoekingen en nieuw corruptieschandaal bij Benfica

Maandag kwam een nieuw corruptieschandaal rond de Portugese voetbalploeg Benfica aan het licht. De politie voerde huiszoekingen uit in het stadion van de club uit Lissabon. Volgens het parket van Porto kwamen de huiszoekingen er in het kader van een onderzoek naar “sportieve corruptie”. De politie viel ook binnen bij drie andere clubs uit de hoogste divisie.

In totaal werden er bij vier sportieve organisaties huiszoekingen uitgevoerd. De huiszoekingen vonden plaats in Lissabon, Setubal en enkele kleinere steden uit het noorden van Portugal. Ze kwamen er nadat Benfica verdacht wordt van actieve en passieve omkoping, belangenvermenging en het aanbieden van ongerechtvaardigde voordelen. Dat maakte het parket van Porto maandag bekend.

Amper zes maanden nadat de voorzitter van Benfica door een rechter beschuldigd werd van belangenvermenging, wordt er nu opnieuw een onderzoek geopend. Benfica wordt ervan verdacht steekpenningen te geven aan spelers van andere clubs opdat ze gemotiveerder zouden zijn om kampioen FC Porto te verslaan.

De clubs die zouden zijn benaderd, bengelen allemaal onderaan het klassement. Concreet gaat het om Vitoria Setubal, Desportivo das Aves en Paços de Ferreira. In een raadselachtige verklaring ontkent Benfica de aantijgingen. De club stelt dat het huidige onderzoek werd veroorzaakt door “een anonieme tip uit Porto” en verzekert dat er steeds volgens de wet werd gehandeld.

Nog voordat het onderzoek naar voorzitter Luis Filipe Vieira eind januari geopend, werd Benfica in oktober al geviseerd door het gerecht in een zaak die naam “de e-mail-affaire” kreeg. Toen werd de club verdacht van het op poten zetten van een corruptiesysteem dat als doel had om scheidsrechters in hun voordeel te laten fluiten. Het was rivaal FC Porto die deze vermeende fraude aan het licht bracht.