Voormalig NAVO-baas mag VS niet binnen: “Kleingeestige beslissing”

Javier Solana, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, heeft geen elektronische reistoestemming gekregen voor de Verenigde Staten. Reden is dat hij enkele jaren geleden naar Iran trok om er te onderhandelen over het nucleaire akkoord met Teheran. Dat heeft Solana maandag gezegd in een interview met de Spaanse televisiezender Antena 3.

Solana heeft het over een “wat kleingeestige beslissing”. “Mensen moeten naar de meest ingewikkelde landen gaan om er onderhandelingen voort te zetten. Wat me het meest shockeert, is dat die personen op dezelfde manier worden behandeld als de anderen” als het erom gaat toegelaten te worden tot de VS, aldus de voormalige NAVO-baas.

Met ESTA moeten onderdanen van de Europese Unie geen visum meer aanvragen voor reizen van minder dan drie maanden naar de VS. De elektronische reistoestemming krijgen kan via het internet, korte tijd voor de verplaatsing.

Maar sinds 2015 kunnen mensen die al naar Iran, Irak, Syrië, Soedan, Libië, Somalië en Jemen hebben gereisd, geen beroep meer doen op ESTA. Zij moeten een visum aanvragen. De beperking geldt in principe niet voor regeringsfunctionarissen. Solana had in 2013 echter geen dergelijke post.

Solana zal proberen toch nog in de VS te geraken. Hij is er professor aan verschillende universiteiten.

De Spanjaard stond van 1995 tot 1999 aan het hoofd van de NAVO. Daarna was hij tot 2009 Hoog Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de Europese Unie.