Radja-gekte blijft toenemen in Milaan, AS Roma heeft al vervanger voor Nainggolan beet

Zijn transfer is nog altijd niet officieel beklonken maar in Milaan blijft de Radja-gekte met de dag toenemen. Nainggolan verscheen vandaag voor het eerst met een sjaal van Inter en dat zorgde opnieuw voor dolle taferelen. AS Roma heeft ondertussen zijn vervanger al beet. De Romeinen kondigden maandag de komst van de Argentijn Javier Pastore aan.

De transfer van Radja Nainggolan van AS Roma naar Inter is nog altijd niet officieel maar de 30-jarige middenvelder zou vandaag zijn medische testen ondergaan en nadien zijn contract bij Internazionale tekenen. De club zette alvast een foto van onze populaire landgenoot op Twitter. Toen de “Ninja” voor het eerst verscheen met een sjaal van Inter om de schouders, sloeg de gekte helemaal toe.

Radja Nainggolan day in casa #Inter! L’abbraccio dei tifosi tra poco su @SkySport pic.twitter.com/4MQQ7MSBGL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 25 juni 2018

“Ik dank de giallorossi-fans voor hun steun”, citeert de Gazzetta Nainggolan. “Ik heb alles gegeven, en zal de clubkleuren en de supporters altijd in mijn hart dragen. Mijn vertrek hing niet af van mij, maar van de club, wat ik respecteer. Nu ben ik nerazzurro. Inter is een grote club en ik kan weer samenwerken met Spalletti, een grote trainer. Inter wilde me heel graag.”

De overgang van Nainggolan naar Inter hangt al een tijdje in de lucht. De club uit Milaan wil beter doen dan een vierde stek afgelopen seizoen en mikt op versterking. Bij de Nerazzurri vindt de ex-Rode Duivel coach Luciano Spalletti terug, met wie hij tijdens de jaargang 2016-2017 bij Roma samenwerkte.

De 29-jarige aanvallende middenvelder Javier Pastore ondergaat dinsdag in Rome zijn medische testen alvorens een contract te ondertekenen. De Giallorossi zouden volgens Italiaanse media zo’n twintig miljoen euro betalen voor Pastore. Dat is een pak minder dan de 42 miljoen euro die PSG in 2011 bij Palermo neerlegde voor de 29-voudig Argentijns international. Pastore speelde zeven seizoenen in de Franse hoofdstad en kwam daarin tot 269 officiële optredens (en 45 goals). De eerste vier seizoenen was hij een onbetwiste basisspeler bij de Franse kampioen, de laatste drie jaar - na diverse miljoenenaankopen - bleef dat uit.

Pastore is voor Roma de vijfde inkomende transfer deze zomermercato. Eerder haalden de Romeinen ook al de Italianen Bryan Cristante en Antonio Mirante, de Nederlander Justin Kluivert en de Kroaat Ante Coric binnen. Ook de overgangen van Davide Santon en Nicolo Zaniolo, beiden betrokken in de transfer van Nainggolan naar Inter, zouden snel aangekondigd moeten worden.