Ajax erkent fouten in behandeling Nouri

De Nederlandse topclub Ajax erkent dat Abdelhak Nouri vorig jaar geen adequate medische hulp heeft gekregen toen hij werd getroffen door hartfalen tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De club neemt alle aansprakelijkheid, zo vertelde een geëmotioneerde directeur Edwin van der Sar op een persconferentie. Hij gaat in overleg met de familie van de middenvelder, die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Ajax dacht bijna een jaar lang dat Nouri goed was behandeld, nadat hij in Oostenrijk in elkaar was gezakt. De club is gaan twijfelen aan de eigen adviseurs na het verzoekschrift dat de familie van Nouri onlangs bij de KNVB indiende. Advocaten wilden via een arbitragezaak bij de nationale voetbalbond erkenning van aansprakelijkheid en een schadevergoeding bij Ajax afdwingen.

Ajax wil nog niet zeggen op basis van welke informatie het is gaan twijfelen. De Amsterdamse club vroeg Douwe Atsma en professor Martin Schalij, hoogleraren in de cardiologie, om de zaak aan de hand van die nieuwe informatie nog eens te beoordelen. Zij concludeerden op basis van televisiebeelden dat Nouri geen snelle, adequate hulp heeft gehad.

De cardiologen oordeelden dat de behandeling onvoldoende was gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie. De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen. De behandelaars hadden na het vrijmaken van de ademweg ook een moment van reflectie moeten inlassen, omdat de situatie van Nouri niet verbeterde.