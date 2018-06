Zoon van Ronny Rosenthal komt naar Proximus League

1B-club Tubeke heeft maandag de komst van middenvelder Tom Rosenthal aangekondigd. De 21-jarige zoon van voormalig Club Brugge- en Standard-aanvaller Ronny Rosenthal komt transfervrij over van de Nederlandse tweedeklasser FC Dordrecht.

Rosenthal, die geboren werd in Londen op het moment dat zijn vader de kleuren van Tottenham verdedigde, doorliep over het Kanaal de jeugdopleiding van Watford. Het lukte de middenvelder, die zowel voor de Belgische als Israëlische jeugdploegen uitkwam, echter niet om door te breken, waarop hij eind augustus 2014 de oversteek maakte naar Zulte Waregem. Ook bij Essevee kwam hij maar tot vier officiële optredens. Na een eveneens mislukte passage bij QPR (2015-2016) was Rosenthal een jaar transfervrij. In augustus 2017 kon hij uiteindelijk tekenen bij Dordrecht, waar hij het voorbije seizoen zestien maal in actie kwam in de Nederlandse eerste divisie.

Tubeke zakte het voorbije seizoen via de play-downs uit de Proximus League. Toch komen de Waals-Brabanders komend seizoen, door het faillissement van Lierse, alsnog uit in 1B.