Gynaecoloog behandelde vrouwen compleet verkeerd: Australisch schandaal deint uit

De Australische gezondheidsautoriteiten hebben een onderzoek geopend naar een uit de gratie gevallen gynaecoloog, die tientallen vrouwen verminkt zou hebben en onnodige operaties zou uitgevoerd hebben. De man is voorlopig voor drie jaar geschorst, maar het schandaal zou voor hem verregaande gevolgen kunnen hebben.

Emil Shawky Gayed heet de dokter die een steeds verder uitdeinend schandaal heeft veroorzaakt in Australië. De bal ging aan het rollen toen tientallen vrouwen die door de gynaecoloog behandeld zijn, hun onvrede duidelijk maakten aan het Manning Rural Referral-ziekenhuis in Taree, ten noorden van Sydney. Zij liepen infecties, psychologische trauma’s en andere complicaties op na de behandeling.

Daarop besloot het ministerie van Volksgezondheid een onderzoek op te zetten en een telefoonlijn te openen in de vier ziekenhuizen waar de dokter actief geweest is. Daardoor meldden nog tientallen andere vrouwen problemen nadat ze behandeld werden door Gayed.

De gynaecoloog heeft heel wat vreemde keuzes gemaakt voor de behandeling van patiënten, zo vernamen Australische media. Zo zou hij een hysterectomie, een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt, voorgesteld hebben bij een vrouw wiens probleem opgelost had kunnen worden door pijnstillers en platte rust. Daar stemde ze gelukkig niet mee in, zo blijkt uit onderzoek van de commissie die medische klachten onderzoekt.

De medische waakhond in New South Wales ontdekte ook dat Gayed een gezonde eileider van een vrouw onnodig verwijderde. Hij voerde ook een ablatie uit bij een vrouw, waarbij de voeding van de baarmoeder chirurgisch vernietigd wordt, maar had niet gezien dat ze zwanger was. Die ingreep was niet alleen onnodig, ze kan de foetus ook ernstige schade toebrengen. In plaats van de catastrofale vergissing aan te geven bij de directie van het ziekenhuis, zoals het protocol voorschrijft, gaf Gayed de vrouw geld voor een abortus in een ziekenhuis in Sydney. Op dat moment was ze 20 weken zwanger.

Met het onderzoek hopen de gezondheidsautoriteiten in kaart te brengen hoe ver de wanpraktijken van de dokter reiken. De man is momenteel voor drie jaar geschorst, maar een strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden als het schandaal nog erger blijkt te zijn dan het al is.