Anderlecht - In een kamp van woonwagenbewoners in Anderlecht is maandagavond brand uitgebroken in een woonwagen. Dat meldt de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst).

Het kamp in de Dantestraat is ontruimd en de Brusselse brandweer heeft de brand onder controle. Gewonden zouden er niet gevallen zijn. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.