Zwitsers krijgen boetes voor omstreden doelpuntenviering

De Zwitserse internationals Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka en Stephan Lichtsteiner, evenals de Servische bondscoach Mladen Krstajic worden bestraft met een boete voor hun gedrag op het WK. Ze kregen eveneens een waarschuwing van de Wereldvoetbalbond FIFA. Verder werden ook de Servische federatie en de Argentijnse federatie beboet.

Shaqiri en Xhaka moeten elk 10.000 Zwitserse frank (8.665 euro) betalen voor hun omstreden doelpuntenvieringen, Lichtsteiner kreeg een boete van 5.000 Zwitserse frank (4.332 euro). Na hun doelpunten in de met 2-1 gewonnen partij tegen Servië deden Shaqiri en Xhaka met hun handen een vogel na, wat gezien kan worden als een verwijzing naar de adelaar in de vlag van Albanië. Zowel Xhaka als Shaqiri hebben Kosovaars-Albanese roots. De verhoudingen tussen enerzijds Albanië en Kosovo en anderzijds Servië zijn nog altijd uiterst gevoelig. Ook Lichtsteiner maakte dit opvallende gebaar.

De Servische bondscoach Mladen Krstajic Foto: EPA-EFE

Krstajic, die 4.332 euro moet betalen, wordt dan weer gesanctioneerd voor zijn uitspraken na Servië-Zwitserland. De Servische bondscoach zei dat de Duitse scheidsrechter Felix Brych, die volgens Krstajic ten onrechte een penalty niet gefloten had, naar het tribunaal in Den Haag gestuurd moest worden. Krstajic refereerde daarmee aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag dat zich jarenlang heeft gebogen over oorlogsmisdaden begaan tijdens de Joegoslavische burgeroorlogen van de jaren ‘90.

De Servische bond moet 54.000 Zwitserse frank (46.789 euro) ophoesten voor “discriminerende vlaggen” en oorlogskreten vanwege de Servische supporters.

Ook Argentijnen bestraft

Tot slot kreeg ook de Argentijnse federatie een stevige boete van 90.979 euro wegens het gedrag van zijn supporters tijdens en na de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Kroatië. Ze maakten zich volgens de FIFA schuldig aan vechtpartijen, het gooien van voorwerpen, beledigingen en homofobe gezangen. De financiële sanctie heeft ook deels te maken met het feit dat er geen Argentijnse speler naar het interview vlak na de wedstrijd kwam.