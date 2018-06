Zware brand in dichtbevolkte wijk naast Noordstation: tiental woningen ontruimd, hevige rookontwikkeling

Brussel - Er woedde woensdagavond een zware brand in een dichtbevolkte wijk in Schaarbeek, net achter het Brusselse Noordstation. Een tiental woningen in de buurt werd ontruimd, slachtoffers vielen er niet.

De dakbrand ontstond rond 19.20 uur in een loods, gelegen op de hoek van de Brabantstraat en de Aarschotstraat in Schaarbeek. Volgens de politie waren in het gebouw renovatiewerken bezig en moet de oorzaak van de brand vermoedelijk daar gezocht worden. Het vuur greep in ieder geval snel om zich heen en veroorzaakte een dikke rookwolk. Verschillende straten in de buurt werden afgesloten en een tiental woningen werd uit voorzorg ontruimd.

Kort na 21 uur meldde de politie dat de brandweer het vuur volledig onder controle had. De schade aan het gebouw zou wel aanzienlijk zijn, maar van slachtoffers is vooralsnog geen sprake.

De rook had geen impact op het treinverkeer in Brussel, meldt Infrabel aan onze redactie.

Foto: gjs

Foto: gjs