‘Naakte kluizenaar’ was dertig jaar koning op zijn paradijseiland, nu moet hij verplicht terug naar de beschaving

De 82-jarige Masafumi Nagasaki had maar één droom: vredig sterven op zijn onbewoond eiland. Maar de politie stak daar onlangs een stokje voor, toen de man verplicht zijn paradijs moest verlaten. En niet meer mag terugkeren.

Sotobanari, een stipje in de Grote Oceaan. Het onbewoonde eiland maakt deel uit van de Yaeyama-eilandengroep, een archipel ten zuidwesten van de prefectuur Okinawa (Japan). De nu 82-jarige Masafumi Nagasaki kwam er in 1989 om nog onduidelijke reden terecht. Hij dacht er twee jaar te blijven, maar het werden er bijna dertig.

Zijn paradijs op aarde is één van de weinige onbewoonde eilanden in de buurt, en volgens bewoners van het vasteland stoppen er zelfs amper vissersboten. Al die tijd kon Nagasaki er rustig zijn leven leiden, zonder telefoon en zonder elektriciteit. Hij bleef er tot zijn eigen vreugde ook lang onder de radar. Tot hij plots in 2012 op 76-jarige leeftijd werd opgemerkt en voortaan door het leven ging als de ‘naakte kluizenaar’. Toen bleek dat hij maar één wens had: vredig sterven op het eiland.

(lees verder onder de kaart)

Onlangs trok documentairemaker Alvaro Cerezo vijf dagen naar het eiland. Hij wou met eigen ogen zien hoe Nagasaki er zijn dagen vulde. “Ik wil hier niet weg. Ik wil dit eiland beschermen en zal daar ook mijn leven voor riskeren. Ik zal nooit meer een paradijs vinden zoals dit en heb me hier nooit ongelukkig gevoeld. Alles wat ik wil, kan ik hier vinden. Ik wil hier dan ook mijn laatste adem uitblazen. Als het kan door een cycloon, zodat niemand me kan proberen te redden.”

Idioot

Foto: REUTERS

Zijn droom om te ontsnappen aan de beschaving is dertig jaar geleden ontstaan. Een collega vertelde hem in een fabriek in Osaka over het bestaan van een mysterieuze archipel. Zijn wens werd enkel groter toen hij op een dag vanuit het vliegtuig zag hoe zwaar de zee vervuild was. Een stadsmens vol zelfvertrouwen wou plots de wilde natuur in. Hij pakte zijn valiezen en trok naar zijn verborgen en afgelegen plekje.

“In de beschaafde wereld werd ik als een idioot behandeld. Ze deden me ook zo voelen. Maar hier, op dit eiland, voel ik me niet zo”, vertelde hij aan Cerezo. “Hier moet ik niet doen wat mensen me opdragen. Ik volg enkel de regels van de natuur. Je kan de natuur niet domineren, dus je moet ze gehoorzamen.”

Naakt

De eerste jaren op het eiland liep Nagasaki nog gekleed rond. Maar door een cycloon speelde hij quasi al zijn bezittingen kwijt. Toen besefte hij dat kleding eigenlijk “helemaal niets voor hem was”: “Hier naakt rondwandelen voelt volledig juist aan, het voelt als een uniform.”

Nagasaki stopte ook met het eten van vlees en vis en weigerde zelfs om schildpaddeneieren te eten. “Ik zag babyschildpadden ter wereld komen en ze vervolgens naar de zee kruipen. Telkens opnieuw kreeg ik er kippenvel van. Het deed me telkens beseffen hoe wonderlijk het leven is.”

Ondanks de vrijheid die hij op het eiland kende, verliep zijn dagritme al die tijd redelijk strikt. Hij begon zijn dag met turnoefeningen, waarna hij telkens urenlang het strand schoonmaakte. “Ik heb nooit zo’n proper strand gezien. Zelfs niet in de meest luxueuze resorts.”

Lichte griep

Maar in april 2018 kwam er plots een einde aan het sprookjesleven van Nagasaki. De overheid stuurde de 82-jarige man terug naar de beschaving. “Iemand moet hem gezien hebben terwijl hij duidelijk verzwakt was”, aldus Cerezo aan news.com.au. “Die persoon heeft de politie verwittigd, waarna ze hem komen halen zijn. Hij was vermoedelijk te zwak om zich nog te verweren. Wellicht laat de overheid hem nooit hem nooit meer terugkeren.”

Nagasaki zou nu in Ishigaki wonen, een stad op ongeveer zestig kilometer van het eiland. “Hij stelt het intussen goed. Hij had dus vermoedelijk een lichte grip. Maar ook al is hij nu genezen, toch zullen ze hem niet meer zomaar laten gaan. Het is voorbij”, besluit Cerezo.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS