“FIFA waarschuwt Rode Duivels: opzettelijk gele kaarten pakken zal streng bestraft worden”

De wereldvoetbalbond FIFA heeft België en Engeland gewaarschuwd: als spelers van beide landen opzettelijk gele kaarten pakken om zo het eindklassement in groep G te beïnvloeden met het oog op een gunstige loting in het vervolg van het WK, zullen ze streng bestraft worden. Dat melden insiders van de Britse krant The Times.

Tweede worden in groep G lijkt momenteel beter dan eerste worden: de groepswinnaar moet immers aanzienlijk meer kilometers reizen, en riskeert bovendien sterkere tegenstanders te ontmoeten in de kwart- en halve finale. Wanneer de wedstrijden in groep G donderdag worden afgewerkt, is de beslissing in de andere groepen al gevallen. België en Engeland kunnen dus “kiezen” in welke tabelhelft ze willen terechtkomen.

Brazilië lijkt immers op weg naar de eerste plaats in groep E, en Zwitserland is er de grootste kanshebber om met een tweede stek door te stoten naar de achtste finales. In groep F heeft Mexico dan weer genoeg aan een punt tegen Zweden om eerste te worden en zullen de Duitsers waarschijnlijk niet verder geraken dan de tweede plaats. Als dat scenario werkelijkheid wordt, volgt er in de achtste finales een clash tussen de Brazilianen en de Duitsers, oftewel de WK-favoriet tegen de regerende wereldkampioen.

De winnaar van dat duel kruist in de kwartfinale in Kazan dan weer het pad van de winnaar van de groep van de Rode Duivels, op voorwaarde dat die het in de achtste finales haalt van de nummer twee uit groep H. Door tweede te worden, zouden de Duivels dus zomaar even Duitsland én Brazilië kunnen ontwijken, de tegenstanders waarvoor vooraf gevreesd werd in de kwartfinales.

Tweede plaats = makkelijker parcours

In de achtste finales nemen de Belgen het dan eerst op tegen de winnaar van groep H en daarvoor komen Japan, Senegal en Colombia nog in aanmerking. Van dat drietal liet Colombia tot nu toe zonder enige twijfel de sterkste indruk. In de kwartfinale in Samara zijn vervolgens Mexico, Zwitserland of Servië de mogelijke tegenstanders, al is dat net als het voorgaande een voorspelling zoals de zaken er nu voorstaan.

Ook logistiek zijn er voordelen verbonden aan de tweede plaats, want dan worden de achtste finale, en de eventuele halve finale en finale in Moskou gespeeld. Voor de groepswinnaar volgt richting de finale in Moskou een reis doorheen Rusland langs Rostov, Kazan en Sint-Petersburg. Een pak meer vliegreizen en kilometers dus, vermoeiend en dat terwijl de bondscoach voldoende rust cruciaal acht.

(Lees verder onder de infografiek.)

Foto: Het Nieuwsblad

Fair play

De Rode Duivels staan momenteel ook op die gunstige tweede plaats in groep G, maar enkel op basis van het fairplay-klassement: Engeland en België hebben namelijk evenveel punten, hetzelfde doelpuntensaldo, en evenveel doelpunten gescoord, maar de Rode Duivels pakten al drie rode kaarten, tegenover twee voor de Engelsen.

Als het onderlinge duel donderdagavond op een gelijkspel eindigt, zal het aantal gele en rode kaarten dus beslissend zijn over groepswinst. Daarom suggereerden analisten in beide landen dat het misschien aangewezen was om opzettelijk kaarten te pakken om zo een gunstiger uitgangspositie voor het vervolg van het toernooi te verzekeren.

De FIFA heeft volgens insiders echter al aan beide landen laten weten dat het streng zou optreden tegen spelers die opzettelijk kaarten pakken. Het zou die spelers namelijk een schorsing opleggen.

Grieks voorbeeld

Er zijn voorbeelden uit het verleden van zo’n aanpak: zo kreeg de Griekse verdediger Kostas Manolas in september een extra schorsing van één wedstrijd nadat hij op de voorlaatste speeldag van de WK-kwalificaties bewust geel pakte, zodat hij met een propere lei kon beginnen aan de barrageduels tegen Kroatië.

De FIFA legde hem op basis van artikel 57 van het FIFA-reglement een extra schorsing op, zodat hij de heenwedstrijd moest missen. Dat artikel zegt dat “wie de principes van fairplay overtreedt of wiens gedrag onsportief is gestraft kan worden”.

Bondscoach Roberto Martinez liet al weten dat de drie Rode Duivels die geel pakten tegen Panama (Vertonghen, Meunier en De Bruyne) op de bank zullen starten, want zij zouden bij een gele kaart tegen Engeland sowieso geschorst zijn voor de achtste finale.