Ronaldo volgt eerst voorbeeld van Messi door strafschop te missen en ontsnapt dan aan rood na elleboog

Ronaldo dook in de 49e minuut tegen Iran de zestien meter in en ging over het been van Saeid Ezatolahi. Het was een fout en volgens de VAR ook binnen de zestien meter en dus ging de bal op de stip. CR7 op weg naar zijn vijfde goal op dit WK dacht iedereen, maar… Hij volgde het voorbeeld van zijn aartsrivaal Messi en miste.