Wat als de moordenaar zelfmoord pleegt? Nabestaanden getuigen: “Zo laf om weg te lopen van de confrontatie met zijn daden”

Er zal geen proces zijn voor de moord op studente Louise Lavergne, vorig jaar in Luik. Dader Patrick V. verhing zich in de gevangenis. Niet voor het eerst kiest een moordenaar zelf zijn uitweg. Liever de dood dan de schande en de cel. Maar wat doet dat met de nabestaanden? “Ik was nijdig. Hoe kon hij zo laf zijn?”, zegt Anja Van de Wal over de man die haar jonge zus Ellen doodde, en daarna zelfdoding pleegde. “Nu heb ik hem losgelaten. En ik ben blij. Dat hij tenminste niemand nog hetzelfde kan aandoen.”