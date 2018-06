Spanje groepswinnaar dankzij beter doelsaldo dan Portugal, Ronaldo moet zo tegen Uruguay van Suarez

Spanje en Portugal hebben zich maandag verzekerd van een stek in de achtste finales op het WK voetbal in Rusland. Beide landen hebben 5 punten en een doelsaldo van +1 maar toch werd Spanje groepswinnaar.

Spanje en Portugal hebben zich maandag verzekerd van een stek in de achtste finales op het WK voetbal in Rusland. La Roja speelde 2-2 gelijk tegen Marokko. Cristiano Ronaldo en co. bleven eveneens op een draw steken: 1-1 tegen Iran. Spanje is groepswinnaar in poule B. Beide landen hebben 5 punten en een doelsaldo van +1. Maar de Spanjaarden maakten één doelpunt meer dan de Portugezen (6 tegenover 5).

In de achtste finales neemt Spanje het komende zondag in het Luzhniki-stadion te Moskou op tegen gastland Rusland, de tweede uit poule A. Een dag eerder kijkt Portugal Uruguay, dat groep A won, in de ogen in het Fisht-stadion in Sotsji.