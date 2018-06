CLUBNIEUWS. Galatasaray denkt aan verdediger van Anderlecht, Club-transfer afgeketst

Anderlecht vertrok met 32 spelers op stage naar het Nederlandse Mierlo. Daarbij ook de verdedigende aanwinst Ognjen Vranjes, die voor het eerst meetrainde. Mogelijk moet de Bosniër de nieuwe defensie­leider worden, want Galatasaray ligt op loer voor Kara. Club Brugge heeft een oplossing gevonden voor Erhan Masovic maar zag de transfer van Luan Péres afketsen. Eupen weigerde dan weer een Italiaans bod op doelman Van Crombrugge. Uw portie clubnieuws van de dag.

Galatasaray denkt aan Kara van Anderlecht

Anderlecht vertrok met 32 spelers op stage naar het Nederlandse Mierlo. Daarbij ook de verdedigende aanwinst Ognjen Vranjes, die voor het eerst meetrainde. Mogelijk moet de Bosniër de nieuwe defensie­leider worden, want Kara Mbodj is nog altijd van plan om te vertrekken. De Senegalees speelde nog niet op het WK, maar volgens Turkse bronnen informeerde Galatasaray wel naar zijn diensten.

Ook Landry Dimata is van de partij in Nederland, hoewel zijn contract nog altijd niet getekend is. Deze week staat in Wolfsburg een grote vergadering gepland met zijn makelaar Didier ­Frenay. Het huurcontract met Anderlecht is bijna in orde. Alleen over de aankoopoptie bestaat er nog discussie. Wolfsburg betaalde 11 miljoen aan KVO en wil daar op termijn zo veel mogelijk van terug.(jug)

Masovic naar Zwitserland, transfer Péres ketst af

Club Brugge heeft een oplossing gevonden voor de Servische verdediger Erhan Masovic (19). Die wordt voor een jaartje uitgeleend aan het Zwitserse Sankt Gallen. Er werd ook geïnformeerd of Masovic definitief mocht vertrekken, maar dat stootte op een Brugse njet. Masovic, die vorig jaar werd overgenomen van het Servische Cukaricki, speelde bij de A-kern van blauw-zwart nochtans geen minuut. Blijkbaar ziet Club wel toekomst in de 19-jarige belofteninternational.

De transfer van de Braziliaanse verdediger ­Luan Péres is afgeketst. De verdediger stond gisteren samen met zijn makelaar langs de zijlijn tijdens de ochtendtraining, maar keert dus plots per direct terug naar Brazilië. Péres landde vorige week al in ons land om medische testen te ondergaan. Een definitief akkoord met Club Brugge kwam echter niet uit de bus, dus de overgang gaat (voorlopig) niet door.(jve, jug)

Eupen weigert Italiaans bod op Van Crombrugge

Eupen heeft een bod van 1,5 miljoen euro (plus bonussen) van Sassuolo voor Hendrik Van Crombrugge (foto) naast zich neergelegd. De Oostkantonners willen minstens 2 miljoen vangen voor hun doelman en willen dat bedrag ook in één keer gestort zien, niet in schijven.

Ook Standard heeft Van Crombrugge intussen op zijn lijstje staan. In Luik is Van Crombrugge tweede keuze na de Turk Erce Kardesler, mocht Ochoa vertrekken na het WK. (thst, bfa)

Pollet op weg naar Eupen

Charleroi-aanvaller ­David Pollet staat dicht bij Eupen. De 29-jarige spits was vorig seizoen pas derde keuze en mocht vertrekken. Als vervanger denkt Charleroi aan Jérémy Perbet, die vorig seizoen door Club Brugge werd uitgeleend aan KV Kortrijk. De Carolo’s namen nog geen contact op met Brugge, maar dat zullen ze de komende dagen wel doen. De 33-jarige Perbet speelde in het verleden al 48 matchen voor Charleroi, waarin hij liefst 31 keer scoorde.

Daarnaast volgt Charleroi ook Mike Trésor Ndayishimiye, een belofte van Anderlecht. De 19-jarige jeugdinternational, die ook in de spits kan spelen, speelt bij paars-wit bij de U19.(bvv)

*** Sint-Truiden heeft de Braziliaanse linksback Thallyson Augusto ­Tavares Dias (26) binnengehaald. Hij kwam afgelopen seizoen in eigen land uit voor Esporte Vitoria en Novorizontino. Bij STVV ondertekende hij een contract voor één jaar. Het contract van Jonathan ­Legear (31) werd opengebroken. Hij blijft nu in principe nog twee jaar bij de club.(gus)

*** Waasland-Beveren heeft Kevin Debaty (29) aangetrokken. De doelman komt over van Antwerp en tekende op de Freethiel voor twee seizoenen met optie op een ­extra jaar.(whb)

*** KV Mechelen wil Joachim Van Damme (26) terughalen. De middenvelder werd in juni 2016 ontslagen na een positieve cocaïneplas en belandde bij Waasland-Beveren. De fusieclub wil hem niet laten gaan.(dvd)

*** Bryan Verboom (26) kan rekenen op de interesse van enkele Bel­gische en Franse clubs. Zulte Waregem staat ­ervoor open om mee te werken aan een vertrek van de linksachter.(jcs)