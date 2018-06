‘Geen reclamedrukwerk aub’? Het werkt niet tegen verkiezingsfolders

U hebt een sticker op uw brievenbus die ‘neen’ tegen reclame zegt, maar u krijgt toch verkiezingsfolders in de post? Dat is dan geen vergissing van de postbode, maar de normale gang van zaken. Volgens de overheid zijn zulke folders geen reclame, en postbedrijf Bpost is zelfs “verplicht om ze te verspreiden”, aldus de woordvoerder.

Meer nog: binnen Bpost is er een aparte afdeling die de folders verdeelt. Via Distripost maken de partijen tegen betaling afspraken over de regio’s waar de postbezorging moet plaatsvinden.

Op dit moment beperkt Bpost het aantal folders per bus nog tot maximaal drie, maar in de veertig dagen voor de verkiezingen valt die limiet weg. Op dat moment genieten de partijen ook van een fikse korting.