Waar was de videoref? Piqué krijgt niet eens geel ondanks vuile fout en handspel

Gérard Piqué is een taaie, dat zal menig voetbalfan wel weten. Maar in de wedstrijd tegen Marokko kwam de Spaanse centrale verdediger twee keer héél goed weg. Na enkele minuten spelen had hij rood moeten krijgen toen hij Boutaïb met twee voeten vooruit omver schoffelde, vroeg in de tweede helft ontsnapte Piqué opnieuw toen hij aan de rand van de zestien de bal met de hand beroerde.

Het begon al na acht minuten, toen Piqué met twee voeten vooruit doorging op Khalid Boutaïb: de maker van de 0-1 enkele minuten later. De fout werd niet opgemerkt door scheidsrechter Ravshan Irmatov en ook de videoref kwam niet tussen. Vlak na de pauze beroerde de Spaanse verdediger duidelijk de bal met de hand, maar opnieuw zwegen de Oezbeekse ref en zijn videoassistenten in alle talen. De vele fans binnen en buiten het stadion deden dat duidelijk niet. Een korte bloemlezing van wat we tegen het lijf liepen op Twitter...

The second half is underway, and Pique must have borrowed Harry Potter's invisibility cloak to have got away with that handball - as well as the dangerous tackle in the first half



LIVEBLOG: https://t.co/yBSvNLUU2e #ESPMAR — The New Arab (@The_NewArab) June 25, 2018

Fernando, what do you think to that tackle by Pique? pic.twitter.com/JN5Oldgrjx — Timmy Kroos (@timmywilkins) June 25, 2018

absolutely great tackle from pique. glad to see VAR getting it right — Robborants (@RobboRants) June 25, 2018

Pique goes in with a two footed tackle, no card. Nigerian player expresses a gesture of love by hugging another player- penalty. — Muhammad Ibn-Dendi (@its_sheffy) June 25, 2018

Pique got away with murder on that tackle. What is the point of VAR? — IVO (@10ivo23) June 25, 2018

If Pepe had of made that Pique 2 footed tackle he would have been sent for a shower ?? — Matthew Rusike (@Mattyrusike) 25 juni 2018

What a joke. VAR clearly favours big teams. Pique gets away with a red card tackle in one game, Ronaldo gets dodgy penalty in another. — Michael Glackin (@Glackinreports) June 25, 2018