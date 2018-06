Vrouw vergiftigt eten, nadat haar familie tijdens housewarming lachte met haar kookkunsten

Een Indische vrouw heeft vijf familieleden vermoord op een housewarming. “Ze lachten te vaak met mijn kookkunsten, daarom heb ik het eten vergiftigd”, reageerde Pradnya Survase uit Khalapur schouderophalend tegen de agenten. Als haar plan gelukt was, zouden er nog meer mensen gestorven zijn. Dat schrijft de Hindustan Times.

Het had een gezellige avond moeten worden, toen Pradnya Survase tijdens een feest in Mahad vorige zondag kookte voor de gasten. Maar toen haar familie de vrouw bleef plagen met hekelende opmerkingen over haar teleurstellende maaltijden en de kleur van haar huid, kookte de vrouw van woede. Boos ging ze opnieuw achter de kookpotten met dal (een Indisch rijstgerecht, nvdr.) staan, waarin ze een extra ingrediënt gooide: slangenvergif.

De gevolgen van haar daden waren enorm: al snel kregen talloze gasten buikpijn. Misselijk begonnen ze over te geven en kermden ze van de pijn. 88 mensen eindigden in het ziekenhuis, 5 stierven ter plaatse. 30 mensen kwamen er met de schrik vanaf. Eén van hen, de 13-jarige Vilash Thikrey, herinnert zich nog hoe “bitter” het eten smaakte. Volgens de plaatselijke politie was de vrouw vooral van plan om haar echtgenoot, twee schoonzusters, haar schoonmoeder en diens zus te vermoorden.

“Pradnya had al twee jaar een ongelukkig huwelijk, waarin ze geregeld beledigd werd, omdat haar kookkunsten ondermaats zouden zijn en omdat haar huid donkerder was dan die van haar schoonfamilie”, vertelde Vishwajeet Kaingade, de politiecommissaris van Khalapur. “Na onderzoek bleek dat ze pas heeft toegeslagen na 16.30 uur, want de mensen die voordien hadden gegeten zijn allemaal in goede gezondheid.”

De Indische vrouw bekende de feiten meteen. Zij werd meteen gearresteerd voor vijfvoudige moord, 115 pogingen tot moord en samenzwering. De maximumstraf daarvoor is in India de doodstraf.