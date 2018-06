Verwikkeld in een vechtscheiding? Kind mag niet mee op vakantie

Ouders die in een vechtscheiding verwikkeld zitten, kunnen binnenkort niet zomaar met hun kind naar het buitenland vertrekken. De rechtbank kan reisdocumenten of paspoorten van het kind inhouden als er vermoedens zijn van een parentale ontvoering. Vorig jaar behandelde Child Focus maar liefst 386 dergelijke dossiers. Opmerkelijk: meestal zijn het die moeders die hun kind(eren) ontvoeren.

Het schooljaar zit er bijna op, de vakantie-uittocht kan beginnen. Maar die zomermaanden zorgen traditioneel ook voor een piek in het aantal ontvoeringen door een van de ouders, de zogenaamde parentale ontvoeringen. Meestal doen die zich voor tijdens of na een (v)echtscheiding.

In ons land behandelde Child Focus vorig jaar maar liefst 386 dossiers, een stijging van tien procent tegenover het jaar voordien. Opmerkelijk is dat het meestal de moeders zijn die hun kinderen ontvoeren, in 2017 goed voor zestig procent van alle gevallen. Daarbij zijn de ontvoeringen naar een niet-EU land het meest complex. Daarom hebben de meerderheidspartijen een wetsvoorstel klaar om paal en perk te stellen aan internationale ontvoeringen.

“De familierechtbank zal binnenkort reisbeperkingen kunnen opleggen aan een minderjarig kind wanneer er gegronde vrees is dat die zonder toestemming van beide ouders op reis gaat”, zegt initiatiefnemer Kamerlid Veli Yüksel (CD&V). Zo kan de rechter een verbod opleggen op de afgifte van reisdocumenten, paspoorten en Kids-ID’s. Voor kinderen boven de twaalf jaar, die al een identiteitskaart hebben, kan de rechter de geldigheid ervan beperken tot het Belgisch grondgebied.

Kort na de rechterlijke beslissing gaat er dan een verwittiging naar zowel de FOD Binnenlandse Zaken, als de FOD Buitenlandse Zaken. “Documenten worden niet afgeleverd, of geblokkeerd, en het kind staat meteen geseind. Door deze koppeling geraakt men onmogelijk door grenscontroles in België of het buitenland”, aldus Yüksel. “Deze aanpassingen zijn hele stap vooruit om ouders te ontmoedigen, én om ze tegen te houden.”

Ook tegen minderjarige Syriëstrijders

Uitgerekend vandaag presenteert Child Focus een sensibiliseringsactie tegen parentale ontvoeringen, in het bijzijn van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Daarbij stelt de organisatie onder andere een nieuw formulier voor, waarmee het ouders aanzet om goede onderlinge afspraken te maken wanneer een van hen naar het buitenland trekt met de kroost. Maar zo’n document is niet wettelijk bindend, en daaraan wil dit wetsvoorstel dus tegemoetkomen.

Het voorstel is overigens niet beperkt tot parentale ontvoeringen. De maatregelen kunnen ook gelden voor minderjarigen die zonder ouderlijke toestemming willen deelnemen aan gewapende conflicten, zoals Syriëstrijders.