Experten vinden vlotte verkiezing verdacht

President Erdogan en zijn AKP-partij genoten een “overmatig voordeel” tijdens de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije. Dat zeggen de internationale kieswaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa in een voorlopig rapport. Er was een gebrek aan “gelijke kansen” voor de kandidaten, maar toch kon het merendeel van hen zijn boodschap overmaken aan het publiek.