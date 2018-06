Standard kleurt jong en Belgisch

Standard gaat Belgisch. Na Samuel Bastien (21, Chievo), ­halen de Rouches nu ook Senna Miangue (21) van Cagliari binnen. De linksachter wordt voor twee seizoenen gehuurd met aankoopoptie. Nog zo’n verrassing: Zinho Vanheusden (18) hervatte de training. De Inter-huurling leek op weg naar Oostende, maar in Luik wonnen ze de strijd.

